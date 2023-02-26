Maxwell Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Agyemang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Agyemang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Agyemang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Agyemang 21 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Agyemang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Maxwell Agyemang'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxwell Agyemang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Agyemang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Agyemang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Agyemang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

Maxwell Agyemang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Agyemang şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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