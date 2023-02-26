Maxwell Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Arthur 4 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Arthur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Maxwell Arthur'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxwell Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Arthur şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Maxwell Arthur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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