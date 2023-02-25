Maxwell Baakoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Baakoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Baakoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Baakoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Baakoh 8 Ekim 1995 tarihinde Takoradi şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Baakoh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxwell Baakoh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwell Baakoh'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxwell Baakoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Baakoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Baakoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Baakoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Karela United

1 Kasım 2018 yılında Asante Kotoko

6 Aralık 2020 yılında Cleopatra FC

13 Haziran 2021 yılında Al-Madina

20 Şubat 2022 yılında Sahab SC

16 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Maxwell Baakoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Baakoh şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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