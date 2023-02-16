Maxwell Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Gyamfi 18 Ocak 2000 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Gyamfi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Maxwell Gyamfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwell Gyamfi'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maxwell Gyamfi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxwell.gy/?hl=de

Maxwell Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Gyamfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maxwell Gyamfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Gyamfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hombr. SV Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U17

15 Aralık 2016 yılında Hombruch U17

1 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2019 yılında Bochum

10 Ağu 2020 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Maxwell Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Gyamfi şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Körne (2006-2011), Borussia Dortmund (2011-2014), Hombrucher SV (2014-2015), FC Schalke 04 (2015-12/2016), Hombrucher SV (12/2016-2017), VfL Bochum (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.