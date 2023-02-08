Maxwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maxwell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maxwell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maxwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxwell

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell 11 Şubat 1995 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emaxwell Souza de Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Maxwell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxwell'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxwell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emaxwellsouza95/

Maxwellboyu ve yaşı kaç

Maxwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxwell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxwell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Comercial (AL)

21 Ocak 2016 yılında Red Bull

15 Mayıs 2016 yılında Comercial (AL)

20 Temmuz 2016 yılında Tupi FC

30 Ağu 2016 yılında Comercial (AL)

13 Ocak 2017 yılında CRB

30 Kasım 2017 yılında Comercial (AL)

18 Aralık 2017 yılında ABC FC

1 Haziran 2018 yılında Comercial (AL)

6 Kasım 2018 yılında Resende-RJ

11 Mart 2019 yılında Kalmar FF

2 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

28 Şubat 2021 yılında Kalmar FF

16 Mart 2021 yılında Sport Recife

31 Temmuz 2021 yılında Kalmar FF

1 Ağu 2021 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

31 Temmuz 2023 yılında Kalmar FF

Maxwell kimdir

Maxwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maxwell nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Riquelmy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelmy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Riquelmy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelmy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatay'da mucize: Annesinin enkaz altında emzirdiği 6 aylık bebekten güzel haber
Hatay'da mucize: Annesinin enkaz altında emzirdiği 6 aylık bebekten güzel haber
Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!