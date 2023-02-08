Maxwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell 11 Şubat 1995 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emaxwell Souza de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Maxwell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxwell'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxwell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emaxwellsouza95/

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Maxwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxwell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Maxwell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Comercial (AL)

21 Ocak 2016 yılında Red Bull

15 Mayıs 2016 yılında Comercial (AL)

20 Temmuz 2016 yılında Tupi FC

30 Ağu 2016 yılında Comercial (AL)

13 Ocak 2017 yılında CRB

30 Kasım 2017 yılında Comercial (AL)

18 Aralık 2017 yılında ABC FC

1 Haziran 2018 yılında Comercial (AL)

6 Kasım 2018 yılında Resende-RJ

11 Mart 2019 yılında Kalmar FF

2 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

28 Şubat 2021 yılında Kalmar FF

16 Mart 2021 yılında Sport Recife

31 Temmuz 2021 yılında Kalmar FF

1 Ağu 2021 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

31 Temmuz 2023 yılında Kalmar FF

Maxwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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