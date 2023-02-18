Maxwell Quaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Quaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Quaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Quaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Quaye 2 Şubat 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Maxwell Nii Abbey Quaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Quaye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playerstemple yapmaktadır. Maxwell Quaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maxwell Quaye'nin FK Loznica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxwell Quaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Quaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Quaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Quaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2023 yılında FK Loznica

Maxwell Quaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Quaye şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxwell Quaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Global Fc

Gana takımında 27 numaralı formasıyla 5 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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