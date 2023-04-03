Maxwell Woledzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Woledzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Woledzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwell Woledzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwell Woledzi 2 Temmuz 2001 tarihinde Nima şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwell Woledzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HC yapmaktadır. Maxwell Woledzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwell Woledzi'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maxwell Woledzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwell Woledzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxwell Woledzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwell Woledzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2019 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Maxwell Woledzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwell Woledzi şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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