MAY Tohum, mısır üreticilerini AR-GE istasyonunda ağırladı

MAY Tohum, Güney Marmara bölge çiftçilerini Mustafakemalpaşa ilçesindeki AR-GE istasyonunda ağırladı. Üreticiler, MAY Tohum'un portföyünde bulunan yüksek verimli danelik ve silajlık mısır çeşitlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yüksek verim performansı gösteren MAY Tohum mısır çeşitleri, Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde kurulmuş AR-GE istasyonlarında ıslah edilip, çiftçinin beğenisine sunuyor. Nitelikli tohum ıslahı konusunda Türkiye'nin önder firmalarından olan MAY Tohum, Türkiye topraklarında, "Yerinde Islah Stratejisi" doğrultusunda gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları sonucu her yıl verim gücü ve hastalık dayanımı yüksek yeni mısır çeşitleri ile portföyünü daha da güçlendiriyor. Etkinlikte Güney Marmara Bölgesi mısır çiftçileri ile bir araya gelen MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Türkiye, tohumculuk sektörü açısından kendi coğrafyasında çok güçlü bir alt yapıya sahip ve bu alt yapıyla tohum teknolojisi ihracatında çok önemli bir ülke olarak global pazarda adından söz ettiriyor. Biz de yerli yatırımcı olarak bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde, dünyadaki tarım alanında kullanılan son teknolojileri yakından takip ederek kurduğumuz AR-GE istasyonlarımızda, tohumlarımızın ıslahını gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz güçlü AR-GE alt yapısı ile ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitleri sizlere sunmadan önce, en az 4 yıllık dönemler boyunca, Türkiye'nin farklı iklim ve toprak şartlarında deneyip, sonuçları konsolide ederek değerlendiriyoruz. Çeşitlerimiz sizler tarafından ekildiğinde, asgarî hata veya hiç hata olmadan, yüksek gelişim ve verim performansı alabileceğiniz bir alt yapıda ıslah, deneme ve üretim süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada gördüğünüz hibrit mısır çeşitlerini, minimum 4 yıllık deneme verileri sonucunda, farklı iklim ve toprak şartlarına uygunluğu tespit edilmiş, verim potansiyeli yüksek, kazanç sağlayacak güçlü çeşitlerden seçilerek sizlere sunulduğunu belirtmek isterim. Mısır türünde, her geçen yıl büyüyen pazar payımız ve çiftçi memnuniyeti, başarımızın en önemli göstergesi. Türkiye'nin en çok ziraat mühendisi istihdam eden kurumlarından biri olarak, 120'ye yakın ziraat mühendisimiz ve deneyimli kadromuzla daima siz değerli üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Güney Marmara Bölgesi'nden 200'ün üzerinde çiftçinin katıldığı faaliyette, mısır portföyünde bulunan yüksek verimli mısır çeşitleri 77MAY35, M14G44, BODEGA, CAPUZİ, 72MAY80, 72MAY99, 94MAY66, HİDO, EVEREST ve M12G33 hakkında mısır çiftçilerine detaylı bilgiler verildi. MAY Tohum'un "Yerinde Islah" felsefesi ile Bursa- Mustafakemalpaşa AR-GE istasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların aktarıldığı etkinlikte, tarımda sürdürülebilirlik ve azami verim ve kalite için kullanılan yeni tarım teknolojisi olan dron teknolojisinin kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

MAY Tohum, 2018 yılının başından beri üretim ve AR-GE faaliyetlerinde dron teknolojisini kullanıyor. Bitkilerin sağlığı, gelişimi, farklı stres şartlarına tepkilerinin analiz edilebilmesine imkan sağlayan dron teknolojsi ile üretim ve AR-GE süreçlerindeki verimliliği ve kalite kriterlerini arttırıyor. Dronlardaki özel multispectral kameralar vasıtasıyla havadan yapılan haritalama işlemleri ile etkili ekim araştırmaları ve planlamaların yanı sıra hassas ilaçlama, gübreleme ve sulama çalışmalarında dron teknolojisinden yararlanarak birim alandan azami verim elde ediliyor.

