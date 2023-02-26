Mayckel Uriarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayckel Uriarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayckel Uriarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayckel Uriarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayckel Uriarte 13 Ağustos 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Mayckel Jair Uriarte Llerena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayckel Uriarte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mayckel Uriarte'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayckel Uriarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayckel Uriarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayckel Uriarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayckel Uriarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2016 yılında Toreros FC U20

25 Temmuz 2016 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2018 yılında Barcelona SC B

2 Temmuz 2018 yılında Toreros FC

25 Ekim 2018 yılında Barcelona SC B

20 Nisan 2019 yılında Toreros FC

12 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

Mayckel Uriarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayckel Uriarte şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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