Maycol İnfante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maycol İnfante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maycol İnfante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maycol İnfante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maycol İnfante 20 Temmuz 2005 tarihinde Cajamarca şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Maycol Infante Izquierdo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maycol İnfante Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maycol İnfante'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maycol İnfante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maycol İnfante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maycol İnfante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maycol İnfante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında UTC II

1 Temmuz 2022 yılında UTC

Maycol İnfante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maycol İnfante şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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