Maycon Cleiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maycon Cleiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maycon Cleiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maycon Cleiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maycon Cleiton 8 Kasım 1998 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maycon Cleiton de Paula Azevedo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maycon Cleiton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maycon Cleiton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maycon Cleiton'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Maycon Cleiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maycon Cleiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maycon Cleiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maycon Cleiton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında RB Bragantino

Maycon Cleiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maycon Cleiton şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.