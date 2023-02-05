Maycon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maycon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maycon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maycon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maycon 15 Temmuz 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maycon de Andrade Barberan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maycon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV SPORTS & MKT yapmaktadır. Maycon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maycon'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maycon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maycon

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http://www.instagram.com/Maycon/

http://www.facebook.com/MayconAndrade97

Maycon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maycon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maycon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maycon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Corinthians

15 Temmuz 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Corinthians

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

1 Nisan 2022 yılında Corinthians

31 Aralık 2022 yılında Shakhtar D.

5 Ocak 2023 yılında Corinthians

31 Aralık 2023 yılında Shakhtar D.

Maycon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maycon şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maycon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portuguesa (-2008), Corinthians (2009-2016)

Brezilya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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