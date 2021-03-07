  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Maye Musk: "67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti!"

Maye Musk: "67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti!"

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk , hayatına ve yeni kitabına ilişkin samimi itiraflarda bulundu.

Maye Musk: "67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti!" 1110

Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk, gazeteci Barbaros Tapan'a konuştu. Maye Musk, kendisinin ve ailenin bilinmeyenlerinden bahsederek samimi ifadeler kullandı.