Maye Musk: "67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti!" Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk , hayatına ve yeni kitabına ilişkin samimi itiraflarda bulundu.

1 10 Elon Musk’ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk, gazeteci Barbaros Tapan'a konuştu. Maye Musk, kendisinin ve ailenin bilinmeyenlerinden bahsederek samimi ifadeler kullandı.