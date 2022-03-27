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  3. Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!

Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!

Geçtiğimiz gün Türk sularında bulunan mayınla birlikte denizlerde güvenlik bir hayli artırılmış durumda Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi, Sahil Güvenlik helikopteri ve uçağı Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında tur attı.

Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim, dün ekipler tarafından emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi. Güvenliği sağlamak isteyen Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemileri ise Sarıyer açıklarında gün boyu tur atarken kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri devam ediyor.

BALIKÇILAR KARARA UYDU

Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararına uyan balıkçılar gün içerisinde avlanma yapıyor.

Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!

GÜVENLİK HAD SAFHADA 

Sabahın erken saatlerinde avdan dönen balıkçılar ise limanda duran gemilerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında tur atıyor. Kargo gemilerinin ise Boğaz'dan geçişleri sürüyor.

Öte yandan askeri bir helikopterin de Boğaz üzerinde tur attığı görüldü.

Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!Mayın tehlikesine karşı sahil güvenlik devrede! Karadeniz açıklarında güvenli turları atılıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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