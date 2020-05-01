Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Mayıs ayı burç yorumları 2020 neler? Mayıs ayında bizi neler bekliyor? Mayıs ayına girdiğimiz günlerde merakla araştırılıyor. Mayıs 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Mayıs burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. İşte Mayıs 2020 burç yorumları...

MAYIS 2020 BURÇ YORUMLARI

Mayıs 2020 tüm burçların aylık yorumları. 2020 Mayıs ayında aylık burç yorumları, burcunuz ve sizi ne bekliyor? İşte Mayıs 2020 burcunuz; aşk, sağlık ve para durumlarınız.

Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, Yay Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu aylık burç yorumları.

MAYIS AYI KOÇ BURCU YORUMU 2020

Finansal konularda etkiler oluşabilir. Ailenin parası, ortaklıklardan gelen gelirler, borç, vergi, sigorta gibi konularda gerginlik ve endişe yaşadığınız bir süreç nihayet sonlanabilir.

İşi gerginliğe ve çatışmaya vardırmak yerine daha uyumlu olmaya çalışmanızda fayda var. Maddi konularda manipülasyona açıksınız. Temkinli ve akılıcı adımlar atmalı, deyim yerindeyse hemen gaza gelmemelisiniz.

Kardeşler ve yakın çevre ile olan ilişkiler ön plana çıkacak. Kardeşlerimiz ve yakın çevremiz ile ilişkilerimizde hareketli bir döneme giriyoruz. Sık sık bir araya gelebilir, ufkumuzu açacak eğlenceli konuşmalar yapabiliriz. İletişimlerimizde daha sakin ve sabırlı olmakta yarar var.

İç dünyamıza yöneleceğimiz, kendimizle yüzleşeceğimiz bir döneme giriyoruz. Dış dünyadan ve yüzleşmelerden uzaklaşmak isteyebilir, eski hatalarımızı gözden geçirerek kendimizi suçlayabiliriz.

Bu süreçte kendi isteklerimizin peşinden koşmak yerine bilinçaltındaki çatışmalarla uğraşmamız ve zihnimizi huzura kavuşturmaya çalışmakla meşgul olmamız mümkündür. Kendimizi rahatlatmak amacıyla meditasyon, yoga gibi konularla ilgilenmemiz bizim için faydalı olabilir.

Yeniay döneminde yakın çevre ve kardeşlerimizi ile ilgili konulara odaklanıyoruz. Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve yakın çevremiz ile ilişkilerimizde gerginlikler, çatışmalar yaşanabilir. Dedikodu yapılan ortamlardan uzak durmakta büyük fayda var. İletişim trafiğimiz hızlanacak. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat! Ayrıca trafikte de aşırı hız yapmaktan kesinlikle kaçınmalıyız.

Aile ve ev ile ilgili konular ön plana çıkacaktır. Evimizde aile bireyleri ile bir araya gelebilir, geçmiş güzel günleri keyifle anabiliriz. Uzaktaki aile bireyleri bizi ziyarete gelebilir. Ebeveynlerimiz ile geçmişten gelen sorunları masaya döküp, bir çözüm bulmak için tartışmamız da mümkündür. Keyifli, yemekli, bol sohbetli aile toplantıları için uygun bir dönemde olacağız.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI BOĞA BURCU YORUMU 2020

bu ay sizler için diğer aylardan çok daha özel ve derin bir nefes alacağınız ay olarak isimlendirilebilir. Bu ayın 20’sine kadar güneş ve Merkür boğa burcunda ilerleyecek ve sizleri emin adımlarla zafere doğru götürebilecek. Bu ay yaptığınız işlerle veya ilişkilerde dikkat çekeceksiniz. Bir konu hakkında netlik kazanabilirsiniz.2018 Mayıs ayından beri rotadan çıkmış bir gemi gibi nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Bu durum sizi daha fazla kaygılandırıyor. Ama işler sizin düşündüğünüz gibi değil. Yaşam amacınızı bulduğunuz, hedeflerinizde gönül rahatlığı ile ilerleyebileceğiniz güzel bir ay içindesiniz.

Yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. İlişkilerle ilgili yeni bir karar içinde olabilir, karşı tarafa rest çekme işleminde bulunabilirsiniz. Uzunca zamandır ilişkiniz bozulmasın diye çok sessiz kaldınız ya da her türlü haksızlığa boyun eğdiniz. Şimdi işler daha farklı bir boyutta ilerleyecek. Ay düğümlerinin 5 Mayıs sonrası İkizler ve yay aksına geçiş yapmasıyla iç görünüz yükseliyor. Sezgileriniz artıyor. Bugüne kadar size yapılan haksızlıkları tek tek görme zamanı açılıyor. 7 mayıstaki akrep dolunayı ile birlikte ikili ilişkilerdeki durumlarınızı netleştirebilirsiniz. Ortaklaşa yaptığınız işler, ilişkilerle ilgili karar alabilir ve bununla ilgili harekete geçebilirsiniz. Mahkeme ya da devlet ile ilgili konularınız gündem yaratabilir.

Hayatınızda belirsizlik yaşayıp netleşemediğiniz her durum bu dolunayla birlikte netleşip bir çözüme kavuşacaktır. Çocuklarınız varsa onların sorumlulukları gündeminizde olabilir. 20 Mayıs itibariyle işler biraz daha yoluna giriyor olacak. Kariyerinizde terfi ya da alan değişikliği beklemediğiniz bir şekilde gelişebilir. Merkür ve Venüs'ün ikizler burcunda olması ve yönetici gezegeninizin gerilemesi sizleri maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini göstermektedir. Beklenmedik ödemeler çıkabilir. Finansal tablonuzu iyi analiz edip, gelir gider dengenizi iyi ayarlayın. İş başvurusu yaptığınız yerlerden size geri dönüş olabilir. Yarım bıraktığınız işler tekrar önünüze gelebilir. 2011 yılı mart aylarında hayatınızda ne gibi dinamikler vardı. Bunları düşünün.

Maddi konularda, kariyerinizde ne oldu onları bir düşünüp, kıyaslayın. Maddi konularda gelir gideriniz de kariyerinizde, ortaklaşa olan gelirlerde, mal-mülk konularında değişimler olacaktır. Özellikle 2 sene boyunca maddi konular ana gündeminiz olacaktır. 13 Mayıs'a kadar Mars'ın kova burcunda olması ve Satürn’ün de kova burcunda olmasıyla birlikte gündeminiz iş hayatınız, toplumsal statünüz, ailevi ilişkiler olabilir. Özellikle kariyerinizde ve aile ilişkilerinde ani gerilimler olabilir, sakin olmalısınız. 07-08-09-17-20 Mayıs tarihleri sizler için önemli gelişmeler vaat ediyor olabilir. Bu zaman dilimlerinde daha farkındalıklı olmanızı önerebiliriz.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2020

Mayıs ayına başladığınızda enerjiniz yüksek, tempolu bir hayatınız olacak. Gerek iş gerekse eğitim hayatında iletişim kurmaktan yorulacağınız bir zamanda olacaksınız. Verdiğiniz fikirler, söyledikleriniz sizi ilerde çevrenizde lider bir olacağınız bir mevkiye getirecektir. 7 Mayıs’ta saat 13:45’te Akrep burcunda 17 derecede dolunay meydana geliyor. Bu dolunayla beraber çalışma ortamınızda kulağınıza çalınan şeyler hoşunuza gitmeyebilir.

Herkesle sırlarınızı paylaşmamaya dikkat edin. Duygusal yönünüz sizi ele geçirecektir. Melankolik olabilirsiniz. 11 Mayıs’ta Satürn retrosu Kova burcunda başlıyor. 29 Eylül’e kadar retro hareketini sürdüren Satürn, 2 Temmuz-29 Eylül arası Oğlak burcuna geri dönerek bu hareketini devam ettirecek. 11 Mayıs-2 Temmuz arası sizler yurt dışı işlerinizde, yüksek öğrenimle ilgili meselelerinizde işlerin beklediğinizden yavaş ilerlediğine şahit olabilirsiniz. Pozitif bakış açınız bu dönem karamsar olmaya müsait olabilir. 12 Mayıs’ta Merkür İkizler burcuna geçiyor.

28 Mayıs’a kadar yöneticinize kavuşuyor olacaksınız. Merkür sizlere her konuda güzel haberler getirecektir. Ayrıca kendinizi o kadar enerjik ve mutlu hissedeceksiniz ki yüzünüzde gülüş eksik olmayacak. 13 Mayıs’ta Mars Balık burcuna geçiyor. 28 Haziran’a kadar kariyer hayatınızda tempolu ve yoğun bir dönemden geçebilirsiniz. Zaman zaman yöneticinize karşı agresif olabilirsiniz. Yoğun temponuzda ara vermeyi unutmamalısınız. 13 Mayıs’ta Venüs retrosu İkizler burcunda başlıyor. 25 Haziran’a kadar ilişki hayatınızda bazı şeyler yavaş ilerleyebilir.

Aceleci yapınız nedeniyle bu duruma alışık olmadığınızdan agresif olabilirsiniz. 14 Mayıs’ta Jüpiter retrosu Oğlak burcunda başlıyor. 13 Eylül’e kadar finansal olarak fazla açılmamalısınız. Bilmeden harcamalarınızda abartılı olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa büyümeye meyilli olabilir. Kendinizi ihmal etmeyin. 20 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran’a kadar sizlerin dönemi başlıyor olacak. İkizler burçları olarak doğum günlerinizi kutlamaya başlarken, Güneş sayesinde de kendinize güveniniz artıyor olacak. Şansınız, enerjiniz yüksek olacak.

22 Mayıs’ta saat 20:38’te İkizler burcunda 2 derecede yeniay oluşuyor. Kendinizle ilgili, hayatınızı değiştirecek ne varsa yeni bir adım atabilirsiniz. Tabii ki sizlerin burcunda olan bu yeniayda dileklerinizi tutmayı unutmayın. 28 Mayıs’ta Merkür Yengeç burcuna geçiyor. 5 Ağustos’a kadar gelirinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aldığınız haberler ekonomik olarak sizi rahatlatabilir.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2020

Yengeçin çiftler evinin yöneticisi Mayıs 2020 boyunca çok ta iyi pozisyonda olmasa bile aşk gezegeni Venüs günü kurtaracak. Güneş ve Merkürle çevrelenmiş Venüs şanslı evde bulunuyor ve Yengecin iletişim evinde bulunan Jüpiter ve Yengecin çiftler evinde bulunan Plutoyla uyumlu açılar yapıyor.

Bu astral düzen Yengeçlere sosyalleşmeye yönelik çok açık olan ve aşk kaçamaklarıyla zengin dinamik, eğlenceli ay vadediyor. Fırsatlar özellikle kollektif aktiviteler zamanı: yeniden biraraya gelmeler, toplantılar, konferanslar, festivaller, organizasyonel olaylar, grup projeleri ve s. ortaya çıkacaktır. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa Mayıs 2020 boyunca beraber çalışabilir ve hem de eğlenebilirsiniz! İşler Mayıs 2020 boyunca zor olacak gibi görünüyor. Yeterince ilgilenmiyorsunuz anlamında değil! Tam tersi siz muhtemelen aşırı yoğunsunuz.

Marsın retrograt yapması sizi yavaşlatacak, önceliklerinizin düzenini bozacak veya değişik problemler yaratacaktır. İşin iyi yanı çevrenizdekilere güvenebilirsiniz! Yardıma ihtiyacınız olduğunda dostlarınız, ortaklarınız ve sizin için bir şeyler yapabilecekler de yardıma koşacak. Yapmanız gereken tek şey onlardan yardım istemek. Siz kollektif gerektiren tüm işlerde popüler ve başarılısınız. Sosyalleşme sizin için iyidir, çünkü yeni iş ilişkileri, kontratlar ve yararlı ilişkiler ortaya çıkara bilir.

Finansal olarak fırsatlar Mayıs 2020'nin ilk yirmi gününde Yengeçlerden yana olacak, fakat son on gün pek iç açıcı olmayacak. Mayıs 2020 boyunca Yengeçler sağlıklarına özellikle dikkat etmeliler. Hatta hastalığın dış belirtileri yoksa bile, gardınızı düşürmeyin: Kendinize iyi bakın, ilaçlarınızı ve doktor randevularını ihmal etmeyin ve her türlü aşırılık ve dikkatsizlikten kaçının! Eğer vücudunuz birşeylerin kötü gittiğine dair sinyaller gönderiyorsa, vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz. Potansiyel kazalardn kaçının!

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI ASLAN BURCU YORUMU 2020

Sevgili aslan burcu ve yükselen burcu aslan olanlar Mayıs ayında astrolojik olarak sizleri neler bekliyor bir bakalım; Yeni ay 5 Mayısta saat 01:45’de ay boğa burcunun 14.derecesinde güneş boğa burcunun 14.derecesinde olmak üzere gerçekleşecek sizi iş hayatı ve kariyer alanınızdan etkileyecek. Yeni projeler üretip yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeni yol haritası belirleyebilirsiniz. . İletişim, zihnimizin çalışma şekli, konuşma ve yazma, ticaret, eğitim, seyahatler, sözleşme ve anlaşmalar, elektrik ve elektronik aletler gibi konularda bizi etkileyen Merkür’ün boğa burcundaki seyahati 6 Mayısta başlıyor.

İş hayatında toplantı yapabilir sözleşme ve anlaşma imzalayabilirsiniz. Dış ticaret ve pazarlama, eğitim ve yayıncılık alanındaki sektörlerde iş fırsatı bulabilirsiniz. Merkür Uranüs’le 8 Mayısta kavuşacak kariyerinizde ani terfi alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Sevgi aşk ve ilişkiler paranın gezegeni Venüs 15 Mayıs’ta yöneticisi olduğu boğa burcuna geçecek. İş hayatından tanıdığınız bir kişiyle ya da beraber aynı ortamda tanıdığınız biriyle flört edebilirsiniz. Venüs Uranüs’le 18 Mayısta kavuşacak. Ani olarak yeni bir para kaynağından para elde edebilirsiniz.

Mars düşüşte olduğu yengeç burcuna 16 Mayısta geçiyor. Mars harekete geçme, enerjimizi kullanma ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz ile ilgilidir. Yengeç burcunda duygusal güvence ihtiyacını öncelikli olarak sağlamak isteyeceğinden risk almaz, cesur, direkt, atak davranamaz. Sizi bilinçaltı, arkadan dönen işler, kapalı yerlerde çalışmalar, hastaneler ve hapishaneler alanınızdan etkileyecek. Bilinçaltınızı aktif hale getirebilirsiniz. Kapalı alanlarda uzun süreli çalışmaktan yorulup sıkılabilir açık havaya çıkmak isteyebilirsiniz.

Dolunay ay güneş karşıtlığıdır 19 Mayıs saat 00:11’de ay akrep burcunun 27.derecesinde güneş boğa burcunun 27.derecesinde olmak üzere gerçekleşecek aile bireyleri ile ilişkilerinizde sonlanmalar ve bitişler yaşayabilirsiniz. Ev ve yerleşim yeri değişikliği gündeme gelebilir. Merkür Güneş’in kalbine 21 Mayısta saat 15:57’de geçecek. İstediklerimizin olması için dua, meditasyon, vizyon, imajinasyon yolu ile yaratıcımıza dileklerimizi olması için iletebiliriz. Bu transiti değerlendirmek yararlı olacak. Güneş 21 Mayısta ikizler burcuna geçecek arkadaşlarınızla ilişkilerinizde kişiliğinizi tarzınızı ve tavrınızı ortaya koyacaksınız. Bilgi öğrenme ve yayma, entelektüel paylaşımlar söz konusu olacak. Merkür 21 Mayısta yöneticisi olduğu ikizler burcuna geçecek. Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde bilgi temelli paylaşımlar, öğrenme, fikir alışverişi seyahatler öne çıkacak.

24 Nisanda gerilemeye başlayan Plüton ile 29 Nisanda gerilemeye başlayan Satürn oğlak burcunda geriliyor. Satürn gündelik rutin işleriniz sizin için çalışan kişiler ve sağlık alanınızda gerilemeye başlıyor. Bu güne kadar ertelediğiniz yapmadığınız değişiklikleri size Satürn yaptıracak. Sağlığınızla ilgili yapmadığınız kontrolleri yaptırabilir bir beslenme planına dahil olabilirsiniz. Plüton çalışanlarınızla olan ilişkilerinizde güç kullanımı, manüplasyon, baskı gibi konularda gölge yönleriniz ile yüzleşmenize neden olacak. Satürn 19 Eylül’de Plüton ise 3 Ekim’de düz hareketine dönecek.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS BAŞAK BURCU YORUMU 2020

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile ilişkiler gündeminizde olacak. Bu dönemde sevdikleriniz ve yakın çevreniz ile iletişim trafiğiniz artacaktır. Uzun zamandır sürüncemede kalan ve aranızda sorun yaratan bir takım konuları nihayet sonuçlandırabilirsiniz. Uzaklardaki aile bireylerinden ya da arkadaşlarından ilginç haberler gelebilir. Bu dönemde sosyal medyada çok aktif olabilirsiniz.

Mayıs ayında kariyeriniz ve iş hayatınız ile ilgili konular da ön plana çıkacaktır. Bu dönemde işimizle ilgili değişiklikler yaşanması mümkündür. Yaptığımız işin niteliği değişebilir. Aynı anda iki işin sorumluluğunu almak durumunda kalabiliriz. Öte yandan entelektüel kapasitemiz, pratikliğimiz ve iletişim becerilerimiz, üstlerimizin dikkatini olumlu yönde çekebilir.

Uzun vadeli ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız ile ilgili konuların ön plana çıkacağı bir dönemdeyiz. Partnerimizle aramızda uzun süredir dillendirilmeyen konular yüzünden gerginlik yaşanabilir. Kendimizi istediğimiz gibi ifade edemeyebilir veya karşımızdaki insanlar tarafından yanlış anlaşılabiliriz.

İlişkimiz ya da ortaklığımız varsa yolunda gitmeyen şeyler için suçlanmamız ve kendimizi savunmakta zorluk çekmemiz de mümkündür. Hukuki süreçler de lehimize sonuçlanmayabilir. Yeni bir ilişki ya da ortaklığa başlamak için uygun bir dönemde değiliz.

Yeniay kariyer ve sosyal statümüzle ilgili gelişmeleri ön plana çıkarabilir. Kariyerimizde bir yenilenme ve dönüşüm dönemine giriyoruz. Yenilikten korkmaz, değişen koşullara karşı daha esnek davranırsak bu süreçten çok karlı çıkabiliriz.

Bu dönemde ön yargılarımızı kırmalı, üstlerimiz ve ebeveynlerimiz ile gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmalıyız. Eğer iş arıyorsak, bu süreçte önümüze yeni fırsatlar çıkabilir.

Sosyal çevre, arkadaşlar, gruplarla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Sosyal ortamlarda uzun süredir görmediğimiz arkadaşlarımızla karşılaşabilir, çok keyifli zamanlar geçirebiliriz. İlişkimiz yoksa eski bir sevgili tekrar hayatımıza girebilir. İlişkimiz varsa partnerimiz ile nostaljik aktivitelere katılabiliriz.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2020

Yaşantınızı kökten uca değiştirmek isteyeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Dış dünyayla, çevrenizle etkileşiminizin azaldığı zamanlarda kendinize dair çok şey düşündünüz. Mayıs ayında günlük hayatınızı kolaylaştırmak, pratik hale getirmek için gündelik rutinlerinizde değişiklikler yapmaya başlayabilirsiniz. Bilhassa maddi olarak yaşadığınız pürüzleri, kendinizce aldığınız bir dizi önlemle dengeye oturtmaya çalışabilirsiniz.

Mayıs ayında zaman kavramına ayrıca kafa yorabilirsiniz. Duyguları yüksek ancak hızla akıp giden günler karşısında hiçbir anınızı boşa geçirmek istemeyeceksiniz. Gündemin yoğunluğu ise bazı anlarda sizi telaşa sürükleyerek, işin içinden çıkamayacağınızı hissettirebilir. Bu noktada bunun da yaşamın bir parçası olduğunu unutmadan, daha sabırlı daha rasyonel düşünerek hareket etmeniz avantajına olacaktır. Önceliklerinize odaklanmak, eksikliklerinizi tamamlama yoluna girmek, kararlarınızı yeniden süzgeçten geçirmek size kendinizi daha iyi hissettirecek kanalların açılmasını sağlayabilir.

Neye inanacağınızı şaşırdığınızı fark edebilirsiniz.

Diğer taraftan bu ay, bilgili ve tecrübeli insanların söylemlerine kulak verebilirsiniz. Bilgi bombardımanları içerisinde kafanızın karıştığını, neye inanacağınızı şaşırdığınızı fark edebilirsiniz. Mayıs ayında maruz kalacağınız, tanık olacağınız olaylarla hayata bakış açınızda birtakım değişiklikler yapmak zorunda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizin, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın farklılaştığını gözlemlediğiniz davranışları karşısında siz de farklı yaklaşımla sergilemeye başlayabilirsiniz.

Her ne kadar gözlemci kişiliğinizi ön plana çıkarıp, kalbinizin ve mantığınızın sesini dinlemeye çalışsanız da çoğu zaman insanları anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu süreçte hassasiyetiniz artabilir. İnişli çıkışlı duygularınızı anlamakta zorluk çekebilir hatta kendinizi başkalarına kızdığınız şeyleri yaparken bulabilirsiniz. Ortaya çıkan bu duygu değişikliği, davranışlarınıza da yansırken ben nasıl bu hale geldim derken bulabilirsiniz kendinizi. Diğer yandan mayıs ayında asla olmaz, şansım dönmez dediğiniz bazı konularda hayatın mucizelerle dolu olduğunu anlayacaksınız. Değişen, dönüşen konuların uzun vadede size iyi geleceğini de belirtmek isterim.

Duygusal anlamda kendinizle yüzleşeceğiniz bu süreçte cesaretinize cesaret katmaya çalışabilirsiniz. Bununla birlikte sezgileriniz ve öngörüleriniz de yükselmeye başlayabilir. Güneş’in yerleşimi mayıs ayında size iyi gelecek. Kendinizi zamana karşı kazançlı hissedeceksiniz. Ancak mayıs ayının ahengini bozan bir gezegen var. Yönetici gezegeniniz Venüs, 13 Mayıs’tan sonra geri gidecek. Gündeminizi o tarihten itibaren değiştirmeye başlayacak. Vesveseli günleri temsil ederken ilişkinize dair

her detayı ince eleyip sık dokuyacaksın

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI AKREP BURCU YORUMU 2020

Nisan ayı sizin için epey zorlu oldu. Nisan ayı burç yorumlarında iletişim konusunda uyarmıştım sizi. Ama uyarı ile olmuyor tabii. İnsan yaşarken nereden hatırlasın Yasemin’in burç yorumlarını. Kavga gürültü eksik olmadı bazı Akrep burçlarının evlerinde ve ilişkilerinde.

Çok şükür ki; Mayıs ayı bu anlamda çok daha rahat. Özellikle evli Akrep burçları, Nisan’dan bozdukları ilişkilerini yavaş yavaş toparlıyor olacaklar. İletişim tonu çok değişmese de Akrep burçları Sezar’ın hakkını Sezar’a mutlaka verirler.

Her şeye rağmen bazı ilişkilerde derin çatlaklar var ise, Mayıs bitirme kararına giden ay olabilir. Bazı anlaşmalar, evlilikler bozulabilir. Özellikle eğitim hayatındaki Akrep burçları için ekstra zorlu bir dönem.

Çok çalışmadan istediğiniz noktaya ulaşma gibi bir şansınız yok bu dönem. Zamanlama mükemmel olmasa da bazı Akrep burçları, iş değiştirebilirler. Sadece iş değil hizmet kolunuzu da değiştirebilirsiniz. Genel anlamda rutinleriniz Mayıs ayında değişeceğe benziyor.

Sabit bir burç olarak değişimin her türlüsüne gıcık olsanız da, ne kadar hızlı adapte olursanız o kadar az hasar alacaksınız. Bekar Akrep burçlarının hayatlarının aşkını, hayatlarına çekme potansiyeli devam ediyor.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI YAY BURCU YORUMU 2020

1 Mayıs tarihinde Satürn Kova burcuna geçiş yapacak ve duygularınızda karmaşıklık yaşayabilirsiniz bu yüzden kafanızın daha fazla karışmaması için sizi olumsuz etkileyen kişilerden uzak durmak isteyebilirsiniz.

28 Mayıs tarihinde Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve hayatınızda istemediğiniz şekilde giden olaylar varsa buna dur demek isteyebilirsiniz. Kendinize iyi gelen yol ve yöntemlere başvuracak ve yeni kararlar alacaksınız. 7 Mayıs tarihinde Akrep burcunda Dolunay gerçekleşecek ve karşılaştığınız zorluklara karşı çevrenizden destek almak isteyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde sorunlarınızdan kolaylıkla kurtulabileceksiniz.

22 Mayıs tarihinde İkizler burcunda Yeni Ay gerçekleşecek ve ikili ilişkinizde kendinizi savunmak zorunda olduğunuz konular ortaya çıkabilir. Tartışmalardan uzak durmaya çalışmalı ve biraz empati kurmaya özen göstermelisiniz. Sorunlarınıza daha geniş bir perspektiften bakmaya başlayabilirsiniz.

13 Mayıs tarihinde Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve yapmış olduğunuz hataların farkına varacaksınız. Bunun sonucu her ne olursa olsun büyük bir olgunlukla durumu kabullenmeniz partnerinizin hoşuna gidecek. İlişkisi olmayan Yay burçları sizinle sevgili olmak isteyen bir kişi var ama biraz tedirgin gibi duruyor. Sizinde onu biraz tanımaya ihtiyacınız var ondan sonra rahat bir karar alabilirsiniz. Tahmin etmediğiniz bir zamanda size küçük de olsa güzel bir süpriz yapabilir.

12 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcuna geçiş yapıyor ve insanlarla iletişim şeklinize dikkat edeceksiniz. Özellikle benim istediğim olsun demeyecek ortak bir yöntem bulmaya çalışacaksınız. İçinizde yer alan kızgın enerjiyi ne kendinize ne de başkasına zarar vermeden atmanın yollarını bulabilirsiniz. 13 Mayıs tarihinde Mars Balık burcuna geçiş yapıyor ve teknoloji veya medyayla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize almak istediğiniz telefon, bilgisayar gibi ürünler varsa eğer bunları alma fırsatı elde edebilirsiniz.

14 Mayıs tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiş yapacak ve iş hayatınızda almanız gereken bazı kararlar var ama içsel olarak karışık bir evre de olduğunuz için kararlarınız olumsuz etkiliyor. Kendinizi bu belirsizlikten kurtarmak için yeni bir işe imza atabilirsiniz. 20 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiş yapacak ve stresli günler geçirdiğinizden dolayı gece uyurken diş sıkmalarınız başlayabilir ve bu yüzden diş sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Size iyi gelen şeylere odaklanmalı ve bol bol meditasyon yapmalısınız.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2020

Ayın 20’sine kadar odak noktanız aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, yaratıcı yönleriniz ve riskli yatırımlarınız olacaktır. Merkür ve güneşin kavuşum yapacağı ayın 5’ i civarı yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz hatta bazılarınız için söz, nişan ya da evlilik söz konusu olabilir. Ancak ayın 10’ u ve sonrası Satürn, Jüpiter ve Venüs Retroları var ve 3 gezegenin de Retro yaptığı zamanlarda nişan ya da evlilik ya da boşanma kararı gibi kararlar vermek çok da doğru olmayacaktır. Diğer taraftan bazılarınız yeni bir hobi edinebilir yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bazılarınız ise riskli yatırımlara yönelmek isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları da göz önüne alarak Retro gezegenlerin eşlik edeceği özellikle ayın 10nundan sonra herhangi bir riskli yatırımda bulunmamak çok doğru bir karar olacaktır.

Bu dolunay sizlerin kariyerinizle, kariyer getirilerinizle, arkadaş ve sosyal çevrenizle ilgili olacaktır. Kariyerinizle ilgili ve getirileri ile ilgili tamamlanan bir şeyler var, bazılarınız için bu yeni bir kariyer olabileceği gibi bazılarınız için işinizi kaybetmek olabilir. Bazılarınız için bir terfi sonucu kariyer gelirinizin artması olabilir. Eğer bir terfi istiyorsanız ayın 5’ i civarını kullanabilirsiniz ancak ayın 10 u ve sonrasına asla bırakmamalısınız. Bazılarınız için de enerjisini tamamlamış arkadaşlarınızın hayatınızdan çıkması ya da arkadaşlarınızın hayatında olanlardan haberdar olmanız, onlar hakkında bazı netleşen durumlar olması anlamına gelebilir.

20 Mayıs’tan itibaren güneş ikizler burcuna geçecek ve Merkür de orada olacağı için odak noktanız ve çözüm geliştirmek istediğiniz konular, iş alanınıza ve sağlığınıza kayacaktır. Venüs’ün de 6. Evde olması size iyi iş imkanları verebilir ancak ayın 13’ünde geri harekete başlaması ile birlikte özellikle ekip arkadaşlarınız ile yanınızda çalışanlar ve astlarınız ile ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz ve Venüs retrodayken ilişkileriniz her zamanki akışında olmayacaktır. Ekip arkadaşlarınızdan bazılarını kaybedebilirsiniz. Diğer taraftan Venüs bir finansal gezegendir bu nedenle Venüs’ün geri hareketi iş ve para kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle Venüs’ün haricinde Satürn ve Jüpiter’in de retro da olduğunu hatırlarsak bu dönem de yeni iş bağlantıları kurmak, yeni ekip arkadaşları edinmek ve imzalar atmak için hiç de uygun bir zaman dilimi değildir.



Venüs retrosu geçmişten gelen ilişki sorunlarını ve özellikle de eski müşterilerinizi ya da eski ekip arkadaşlarınızı tekrar hayatınıza sokabilir. Bazılarınız günlük rutinlerinizin akışında sorunlar yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan bazılarınız için ise sağlık konuları tetiklenebilir. Lütfen özellikle Mayıs ayında ve önümüzdeki 1,5 yıl sağlığınıza çok dikkat ediniz. Çünkü ay düğümleri de sağlık hattınıza geçecek ve sağlığınızla ilgili konuları tetikleyecek.

İkizler Yay hattına Ay düğümlerinin geçmesi ile birlikte artık ay ve güneş tutulmaları sizin 6 ve 12.evinizde yani işiniz, iş alanınız, çalışma arkadaşlarınız, sağlığınız, gizili işler ve gizli düşmanlar konuları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda tüm bu konularda değişimler söz konusu olacaktır. Geçmişe dönüp baktığımızda en son 2002 yılında ay düğümleri yine 6-12 hattında idi. O zamana dönüp tüm bu konularda özellikle de sağlığınızla ilgili konularda da neler yaşadığınız düşünebilirsiniz. Evinizdeyken hastalıklara karşı dayanıklılık ve sağlamlık verecektir. Bazılarınız bu dönemde evcil hayvanlara ev sahipliği yapabilir ve onları evlat edinebilirsiniz. Hayatın gerçeklerinden kaçmak isteyebilirsiniz ve Fazla içinize çekilmek, izole olmak isteyebilirsiniz ancak bunun yerine kendinize sağlıklı rutinler bulmalı, net hedefler ve düzen sağlamalısınız.

13 Mayıs’a kadar çabanız, eforunuz para ve maddi konular da olacaktır. Enerjinizin çoğunu maddi kazançlarınız için harcayacaksınız ancak Satürn’ün kova burcuna geçişiyle birlikte maddi konularda birtakım sıkıntılar, sorunlar yaşamaya başladınız. Para konularında sorumluluk almanız gerekti. Ancak şimdi bir de yönetici gezegeniniz Satürn geri harekete geçiyor ve parasal konularda sıkıntılar biraz boyunuzu aşabilir. Bu konuda kendinizi sıkılmış daralmış hissedersiniz. Diğer taraftan kendinizi özgüvensiz ve değersiz hissedebilirsiniz. Geçmişten gelen çözmediğiniz, ertelediğiniz ve görmezden geldiğiniz sorunlar gündeminize gelecek ve sizi yoracaktır ama bu sefer sorumluluk almanız ve sorunları çözmeye odaklanmanız gerekli.

Mars’ın 3.evinize geçmesiyle çabanız, eforunuz kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, çocukluk arkadaşlarınız ve komşularınız ile ilgili olacaktır. Onların gündemleri için veya onlarla ilişkileriniz için çaba göstereceksiniz. Ancak burada Mars’ın agresyon gösterme özelliğini unutmamalısınız. Sinirlerinize hakim olup ilişkilerinizi germemelisiniz.



Jüpiter yükseleninizde size başarı, şans ve bereket verirken geri harekete geçtiğinde kendinizi birden şanslarınızı ve bereketinizi kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Özgüveniniz son derece yerindeyken Jüpiter’in geri harekete geçmesi ile özgüveninizde azalma varmış gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca ilişkileriniz de gidişatında da bir gerileme söz konusu olacaktır.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI KOVA BURCU YORUMU 2020

Burcunuzda ilerleyen Satürn sorumluluklar, hayatınızda kısıtlamalar getirdi. Özellikle ev, aile, yaşam alanlarınızda bunu hissediyorsunuz. Aile ile ilgili bazı sorunlar olsa da önemli dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Mars’ın da sizin burcunuzda olması ayın 13’üne kadar sizi biraz zorlayabilir. 13 Mayıs’tan itibaren Mars burcunuzdan çıkıp balık burcuna geçiyor ve bu da üzerinizdeki baskıyı azaltacak.

Ateşli hastalıklar, kanamalar konularında çok dikkatli olun. Mars burcunuzdayken 13 Mayıs’a kadar sağlık alanında sizi olumsuz etkileyebilir.

Harcamalarınız artabilir, dengeli olmakta fayda var. Venüs gerilemesi döneminde (13 Mayıs 25 Haziran) yatırım konularına dikkatli yaklaşın. Para alanlarında hızlı iniş çıkışlar söz konusu olabilir.

Satürn 11 Mayıs’ta retro harekete başlıyor. İçe dönük olabilirsiniz, yalnızlaşabilirsiniz. Satürn retrosu, yeniay ile birlikte hayatınızda yeni çözüm yolları aratabilir. Yeteneklerinizi fark edip değerlendirme imkanı bulabilirsiniz.

Akrep dolunayı kariyer hayatınızda tamamlanmayı, dönüşümü sağlayacak. Kariyerinize yeni düzen getirebilirsiniz. Ayrıca toplumsal statünüz ve kariyerinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Toplumsal statünüz değişebilir. Ticari alanlarınızda Venüs gerilemesi gecikmeler getirebilir. Bir iş girişimi planlıyorsanız ayın ilk haftasını iyi değerlendirin.

Bu ay ki spotunuz:”Yeteneklerin en fazla geliştiği zaman, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı zamandır.” – Mary Wollstonecraft

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

MAYIS AYI BALIK BURCU YORUMU 2020

Sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar Mayıs ayında sizi bekleyen astrolojik gelişmelerden bahsedecek olursak; Güneş boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. İletişim, eğitim, sosyal medya, yakın çevre gezileri, kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla ilişkiler konusunda kişiliğinizi, tarzınızı ve tavrınızı göstereceksiniz. Kronolojik olarak ilerlersek, Güneş Merkür kavuşumu 5 Mayıs 2020’de oluşacak. Merkür Güneş’in kalbinde yer alacak.

Ramazan ayında gerçekleşecek bu kavuşumu değerlendirmek için dua, ibadet, olumlama yapabilirsiniz. Açının etkisi 4 Mayıs sabaha karşı 04:47’de başlayacak tam kavuşum ise 00:41’de oluşacak. Açının etkisi 5 Mayıs 20:46’da azalmaya başlayacak. Ay düğümleri 5 Mayıs’ta burç değiştirerek yengeç-oğlak aksından ikizler-yay eksenine geçecek. Balık burçlarının 4-10 eksenine gelecek olan ay düğümleri kadersel etkiler barındıracak. İş hayatı ile ilgili bırakmaları ve vazgeçmeleri gereken durumlar ortaya çıkabilir. Evleri ile ilgili ve aile büyüklerinin sorumlulukları nedeniyle onlarla daha fazla ilgilenmeleri gerekecek ve kariyerlerine daha az zaman ayırmaları sonucu ortaya çıkacak.

Bir ayda bir yeni ay bir dolunay gerçekleşir. Dolunay 7 Mayıs 2020 saat 13:45’de ay 17.derece akrep burcunda, güneş 17.derece boğa burcunda olmak üzere oluşacak. Dolunay ay ve güneş karşıtlığıdır. Olaylar dolunay ışığı ile görünür olur ve açığa çıkar. Balık burçlarını dolunay 3-9 ekseninden etkileyecek. Yurt dışı işler, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı seyahatler, yüksek öğrenim ve akademik çalışmalar, hukuksal konular, eğitim ve yayıncılık alanlarında olaylar açığa çıkacak bu konularda başlangıçlarınızın sonuçlarını alacaksınız. Satürn 11 Mayıs 2020 saat 07:09’dan itibaren kova burcunda gerilemeye başlayacak. Kapalı yerlerde uzun süre geçen çalışmalar sizi sıkacak. Hastane gibi yerlerde zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Merkür 12 Mayıs 00:58’de İkizler burcuna geçecek. Aile bireylerinizle iletişiminizi entellektüel bazda yürütmek isteyeceksiniz.

Venüs İkizler burcunda 13 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında gerileyecek. Bir gezegenin geri gitmesi demek o gezegenin temsil ettiği konularda tamamlanmamış işleri tamamlamak, konuları gözden geçirmek için bize fırsat sağlayacak. Eviniz ve yerleşim yerinizde tadilat, tamirat vb. Gibi çalışmalarda bulunacaksınız. Mars 13 Mayıs 07:49’da balık burcuna geçecek. Mars koç burçlarının ve akrep burçlarının yönetici gezegeni. Kişiliğinizi, hedeflerinizi, yeteneklerinizi, projelerinizi, kişisel refah ve mutluluğunuzu insanlara anlatmak için harekete geçecek, duruş sergileyeceksiniz. Mars balık burcunda daha naif ve pasif olarak harekete geçecek ve duygusal çıkışlar gerçekleştirecektir. Jüpiter 14 Mayıs’ta Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. Arkadaş gruplarınızla ilgili çalışmalarda bulunacaksınız. Bazı arkadaşlıklarınızı bitirirken yeni arkadaş gruplarına katılabilirsiniz.

Plüton gerilemesine 25 Nisan’da başlamıştı ve 4 ekim tarihine kadar sürdürecek. Arkadaşlık ilişkilerinizde güç gösterisi, manüplasyon, kontrol arzusunu bırakmanız gerekecek. Güneş 20 Mayıs 2020 saat 16:49’da ikizler burcuna geçecek bir ay boyunca bu burçta seyrediyor olacak. İletişim, haberleşme bilgi alış-verişi gündeminizde olacak. Yeni ay 22 Mayıs saat 20:38’de İkizler burcunun 2.derecesinde gerçekleşecek. Yeni ay ay ve güneş kavuşumudur. Yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak ve hayatımızda yeni sayfa açmakla ilgilidir. Atalarınızla ilgili bilgi toplamak geçmişinizi araştırmak gündeminizde olacak.

“Lütfen sevdiklerinizin sağlığı ve kendi sağlığınız için evde kalın.”

Günlük burç yorumları 1 Mayıs Cuma 2020

2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Koç Burcu Yorumu

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin MART

ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.