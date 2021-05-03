Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu 2021? Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK tarafından tüketici fiyat endeksi nisan verilerinin açıklanmasıyla gözler Mayıs ayı kira artış oranlarına çevrildi. Vatandaşlar Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu2021? Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bize yanıtları sizler için derledik...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU2021?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber nihayet geldi. Hem kiracılar hem de ev sahipleri kira artış oranlarının ne olacağını merak ediyordu. Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu. Nisan ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları da netlik kazandı.

Nisan ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanması sonucunda milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış oranları da açıklanmış oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksinde 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayında yaşanacak kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artış oranlarını hesaplamaya başladı. Mayıs ayı kira artış oranları için TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 kira artış oranı hesaplanarak elde edilen tutar, mevcut kiranın üzerine eklenerek zam oranı tespit edilebilir. Mayıs ayı kira artış oranları nasıl hesaplanır? sorusuna yanıt olarak aşağıdaki örnek baz alınabilir;

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlar incelendiğinde ortaya bu şekilde bir artış çıkmaktadır. Kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.