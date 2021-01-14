Mayıs ayından bu yana görülmüyordu: Çin'de, 8 ayın ardından koronavirüs kaynaklı ölüm şoku!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında küresel çapta ölü sayıları artıyor. Yaklaşık 2 milyona dayanan hastalık kaynaklı ölümler ve 90 milyondan fazla pozitif vaka sayısıyla mücadele edilirken Çin'de ise 8 aydır vakaların azaltılması ve salgının önüne geçilmesi, dünyaya umut vermişti.

MARTTAN BERİ GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA SAYISI

En son Mayıs ayında görülen koronavirüs kaynaklı ölümün ardından ülkede, 8 ayın arından ilk kez oronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bu, Çin'de marttan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

DSÖ HEYETİ ÇİN YOLUNDA

Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.