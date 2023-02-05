Mayke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayke 10 Kasım 1992 tarihinde Carangola şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mayke Rocha de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Mayke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mayke'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mayke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mayke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mayke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

15 Mayıs 2017 yılında Palmeiras

31 Aralık 2018 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

Mayke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayke şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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