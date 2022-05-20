Dünyayı pençesine yakalayan Koronavirüs henüz yeni yeni kontrol altına alınırken, farklı virüslerin de ortaya çıkması vatandaşı endişelendirdi. Önce Omicron, daha sonra Maymun Çiçeği virüsü yeni soruları da beraberinde getirdi. Birçok ülkede yeniden görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü (monkeypox) vakalarının ardından Maymun Çiçeği vakası 2022 , Maymun Çiçeği virüsü öldürür mü, belirtileri neler? soruları da merak konusu oldu, işte detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI 2022 | MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ, BELİRTİLERİ NELER?

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi yırtıcı ve vahşi hayvan gruplarından bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da olası olaylardan biridir.



Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi doğal ortamda gerçekleşene temas yoluyla bulaşır. Çiğ veya yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

Eğer tedavi doğru ve uygun uygulanırsa ölümcül olmaz.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Monkeypox ateş, yaygın olarak egzama tarzında döküntü ve genellikle şişmiş lenf düğümleri ile kendini belli etmektedir. Maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıkların meydana gelmesiyle anlaşılır. Bu nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memelilerin aracılığıyla yayılan bir virüs neden oluyor. Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının çok nadir görüldüğünü belirterek, özellikle Koronavirüs kadar kolay yayılmadığını ifade etti.

7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virüsün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yılında kontrol altına alınan virüsün özel bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da tropik hayvanların olduğu bölgelerde görülüyor. Bu bölgelerden diğer ülkelere yayılabiliyor. İngilterede'de görülen vakalar için yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı. Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hastalar Covid kuralları kapsamında ev karantinasında bulunuyordu. Sağlık Bakanı durumu 'kesinlikle standart' olarak nitelendirdi ve 'bu tür salgınlarla her zaman karşılaşıldığı' konusunda ısrar etti.

HASTALIKTAN KORUNMA

Maymun çiçeği virüsü ile enfeksiyonu önlemek için alınabilecek önlemler;

•Virüsü barındırabilecek hayvanlarla temastan kaçının (maymun çiçeğinin meydana geldiği bölgelerde hasta olan veya ölü bulunan hayvanlar dahil).

•Hasta bir hayvanla temas etmiş herhangi bir kontamine malzemeyle temastan kaçının.

•Enfekte hastaları, enfeksiyon riski altında olabilecek diğerlerinden izole edin.

•Enfekte hayvanlar veya insanlarla temastan sonra iyi el hijyeni uygulayın. Örneğin, ellerinizi sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanmak.

•Hastalara ile temas ederken kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanın.