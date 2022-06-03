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  3. Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

Koronavirüs salgınından sonra son günlerde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak alınan önlemler artmaya devam ediyor. Son olarak Nijerya önlemler doğrultusunda ülkede vahşi et satışını yasaklama kararı aldı.

Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

Tüm Dünya'da hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü gün geçtikçe korkutmaya devam ediyor. Virüsün neden yayıldığı tam olarak bilinmezken, uzmanlar tedbirli olma konusunda uyarıyor. Afrika'da ortaya çıktığı ve insanlardan dolayı hızla yayılım gösterdiği düşünülen virüsle ilgili olarak son olarak Nijerya Tarım Bakanı aldıkları önlemleri açıkladı. 

Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

PAZAR YERLERİNİN ÇOKLUĞUNDAN ÖNLEMLER ALINDI

Nijerya Tarım Bakanı'nın verdiği talimatta ülkede tüm vahşi hayvanların satışı yasaklandı. Ülkede fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların satılacağı pazar yerlerinin çok olması dolayısıyla böyle bir önlem aldığı bildirildi. 

Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

ŞİMDİYE KADAR 21 VAKA GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlı Örgütü'nün son verilerine göre Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ile Sierra Leone'de 1392 vakadan 44'ü doğrulanarak maymun çiçeği tespiti koyuldu.  

Şimdiye kadar 21 vakanın görüldüğü Nijerya'da ilk ölüm Mayıs ayında yaşanmıştı.

Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

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