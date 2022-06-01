Maymun çiçeği virüsü tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor! Bir ülkeye daha sıçradı!

Macaristan Ulusal Halk Sağlığı Merkezi (NNK) Baş Sağlık Görevlisi Cecilia Muller düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, hastanın 38 yaşındaki bir erkek olduğunu duyurdu.

"ERKEN TEŞHİS KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Hastalığın kolay kolay yayılmadığını söyleyen Muller, sadece yakın temasla yayıldığını belirterek, "Hastalık 2 ila 4 hafta sürer ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile kadınlarda daha kolay yayılabilir" ifadelerini kullandı. Muller, "Bu vakalara dikkat etmemiz, erken teşhis koymamız gerekiyor. Belirtileri takip etmemiz gerekiyor. Hastalık şüphesi olan varsa lütfen doktora başvursun" diye konuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ENDİŞELERİ ARTIRDI

Maymun çiçeği virüsü hastalığı, Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunurken, son zamanlarda endemik olmayan ülkelere yayılması endişelerin artmasına neden oldu.