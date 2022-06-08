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Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaşıyor! Komşu ülkeye de sıçradı!

Alınan bilgilere göre, Yunanistan'da ilk maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk vakanın görüldüğü duyuruldu.

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaşıyor! Komşu ülkeye de sıçradı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelerde daha ölümcül etki gösterdiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaşıyor! Komşu ülkeye de sıçradı!

"66 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ UNUTMAMALIYIZ"

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs on yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya deam ediyor. Ne yazık ki uluslararası camia, yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaşıyor! Komşu ülkeye de sıçradı!

Dünya Sağlık Örgütü, son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az 1000 kişiye bulaştığını duyurdu.

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaşıyor! Komşu ülkeye de sıçradı!

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