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  3. Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Bir ülkede daha görüldü

12 ülkede görülen maymun çiçeği, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Korkutan, maymun çiçeği virüsünün İsviçre'ye de sıçradığı öğrenildi.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Bir ülkede daha görüldü 116

Dünya genelinde korku salan maymun çiçeği virüsü dehşet vermeye devam ediyor.