Maymunların kaçırdığı haberden üzen haber! Hayatını kaybetti!

Tanzanya'da korkunç bir olay meydana geldi. Eve giren maymunlar 1 aylık bebeği kaçırarak ölmesine neden oldu. Tanzanya'nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Kigoma'daki Mwamgongo köyünde eve giren maymunlar 1 aylık bebeği annesi emzirdiği sırada kaçırdığı açıklandı.

KÖYLÜLER ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Kigoma Bölge Komutanı James Manyama yaptığı açıklamada, bebeğin köylülerin onu kurtarmak için güç kullanması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek "Anne yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Maymunların köylüleri görünce agresifleştiği ve saldırganlaştığını vurgulayan Manyana, bebeğin başından ve boyundan yaralandığını belirterek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Anneye hangi maymun türünün saldırdığı henüz netlik kazanmazken polis, halktan milli parklardaki maymunlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.