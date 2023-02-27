Mayron De Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron De Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayron De Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayron De Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayron De Almeida 22 Kasım 1995 tarihinde Virton şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayron De Almeida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Mayron De Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mayron De Almeida'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayron De Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayron De Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayron De Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayron De Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RE Virton

15 Temmuz 2016 yılında Tours FC

7 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında Red Star FC

23 Ağustos 2021 yılında Pr. Niederkorn

Mayron De Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayron De Almeida şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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