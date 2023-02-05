Mayron George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mayron George kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mayron George ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mayron George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayron George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mayron George

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayron George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayron George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayron George 23 Ekim 1993 tarihinde Puerto Limón şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kosta Rika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mayron Antonio George Clayton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayron George Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.C Football Agency yapmaktadır. Mayron George, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mayron George'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayron Georgeboyu ve yaşı kaç

Mayron George Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mayron George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mayron George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayron George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Limón FC

26 Temmuz 2014 yılında OFI Girit

30 Haziran 2015 yılında Limón FC

15 Temmuz 2015 yılında Hobro IK

7 Ağu 2016 yılında Randers

31 Ağu 2017 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2018 yılında Randers

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

3 Ağu 2019 yılında Vålerenga

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland

14 Ocak 2020 yılında Honvéd

30 Haziran 2020 yılında Midtjylland

25 Ağu 2020 yılında Kalmar FF

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

1 Şubat 2021 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

25 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Mayron George kimdir

Mayron George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayron George şuan Pau FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mayron George Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mayron George nereli

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