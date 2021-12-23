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Mazbata ne demek, TDK'ya göre Mazbata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mazbata kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mazbata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mazbata nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mazbata kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mazbata ne demek, TDK'ya göre Mazbata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mazbata ne demek? Mazbata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mazbata kelimesi. Peki mazbata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mazbata nedir, mazbata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAZBATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mazbata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mazbata kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mazbata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutanak

MAZBATA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mazbata muharriri

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