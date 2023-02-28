Mazen Azam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazen Azam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mazen Azam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mazen Azam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.