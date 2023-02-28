Mazen Azam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazen Azam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mazen Azam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mazen Azam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mazen Azam 15 Mart 2001 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مازن عزام şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mazen Azam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mazen Azam, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mazen Azam'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Mazen Azam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mazen Azam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında El Masry
Mazen Azam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mazen Azam şuan El Masry SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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