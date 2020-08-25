Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 2020| Özür grubu atama sonuçları| Eş durumu atama sonuç ekranı

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarına ilişkin duyuru geldi. MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve ya il dışı yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı. Atama sonuçları e-Devlet kullanıcı hesabı ve MEBBİS kullanıcı hesabından öğrenilebiliyor. İşte detaylar...

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 2020

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. 24 Ağustos 2020'de ilan edilen sonuçlara personel.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.

ÖZÜR GRUBU TAYİN SONUÇLARI

E-DEVLET TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.