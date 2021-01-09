Mazhar Alanson kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 70 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Peki Mazhar Alanson kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mazhar Alanson evli mi?

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mahmut Mazhar Alanson’dur. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunu olan Mazhar Alanson’un babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları’nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Lise yıllarında gitar çalmayı öğrenen Mazhar Alanson, 1966'da Fuat Güner'le tanışarak Kaygısızlar grubuna katıldı. Bu yıllarda Beatles, Crosby, Still, Nash ve Rolling Stones gibi grupların şarkılarını yorumladılar ve kendi söz ve müziklerini yazmaya başladılar.

Daha sonra önce Barış Manço ile, sonra da solo olarak, plaklar yaptılar. Mazhar Alanson, bu dönemde yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak söz yazarlığına adım attı. 1971 plağındaki “Diloy” şarkısı ise tamamen kendisine aittir. 1971’de Kızıltoprak’ta Özkan Uğur’la tanıştılar. Kaygısızlar’dan sonra bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1974’te Fuat Güner ile Mazhar – Fuat ikilisini kurup Türküz Türkü Çağırırız albümünü kaydettiler. Bu albümde de Yunus Emre, Aşık Veysel gibi halk ozanlarının şiirlerini bestelemesinin yanında daha sonra “Bu Ne Biçim Hikâye Böyle” olarak “Nerde Hani” ve “Güllerin İçinden” şarkılarının tek başına yazar.

1974’te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu’nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte “Heyecanlı” isminde ilk 45’likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz’ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz’ün TRT’deki programında Mazhar’ın, “Zam”, “Ondan şikayet bundan şikayet”, “Bozup yeniden yapmaktır işim” şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy'un “Şahları da Vururlar” adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm “Şahları da Vururlar” müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak “Ele güne karşı” albümü oldu.