Mazhar Alanson'dan Hülya Koçyiğit’e çok özel açıklamalar!

Türk Sineması'nın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, TRT-2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta Mazhar Alanson'u ağırladı. Sevgililer günü özel programında yer alan Alanson, "Sevgi çok büyük ve bütün dünyada, her dilde kullanılan bir kelime. Sevginin konuşulması benim için bir program alır. Yaşım ilerledikçe sevginin anlamı çok başkalaştı" dedi.

BİR DAHA ASLA FİLM MÜZİĞİ YAPMAM

Cem Yılmaz'ın ısrarı üzerine bir dönem "Her şey Çok Güzel Olacak'da yer aldığını söyleyen Alanson, kariyerinde ilk kez bir film müziğine de imza attığını belirtti. Bu işin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını söyleyen Alanson, 'Hayatımda ilk ve son defaydı. Bir daha film müziği katiyen yapmam. Çok zor" ifadelerini kullandı.

MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI OYNADIM

"Çekirdek Aile" ve "Ekmek Teknesi" gibi birçok dizide rol alan Alanson, dizi çalışma şartlarını ise "Dizilere ekonomik sebeplerinden dolayı girmem gerekti. Dizide oynayanların, çalışanların önünde eğilmek lazım. Böyle bir emek ve zamansızlık yok" şeklinde değerlendirdi.

BABAYA DOYAMADIM O BENİM KIRILMA NOKTAM

14 yaşında babasını yitiren Alanson "Ana kuzusu dedikleri şeyde büyüdüm. Babaya doyamadım. Benim hayatımda başka bir kırılma noktamdır. Babam, Atatürk döneminin ilk senfoni kurucu mezunlarındandır" diyerek babasını yad etti.