Mazhar Alanson programdaki genç sanatçıyı yayından kovdu! Büyük tepki çekti

Kendisiyle birlikte aynı programa katılmasını hoş bulmayan şarkıcı Mazhar Alanson, genç sanatçıyı yanından kovdu. İzleyenlerin ise tepkileri çok ağır oldu. Ayrıca sunucunun tavrı da bu yorumların hedefindeydi.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, radyocu Polat Labar'ın Gece Kafası isimli programına konuk oldu. Programda sohbet ettiği sırada yanına bardakların üzerine resim çizen bir genç gelen şarkıcı, "Nedir bu bardak mardak" diyerek tepki gösterdi.

"BU NE BÖYLE TIRIŞKADAN BİR ŞEY"

Bardakların üzerine resim çizerek dünyayı gezen genç sanatçı Berk Armağan, Mazhar Alanson'un konuk olduğu programa çıkarak çizimlerinden bahsetti. Yanına gelen Armağan'ın bardaklara resim çizdiğini gören Mazhar Alanson ise "Bu kadar zamanını niye böyle bir şey için harcıyor?" dedi. Berk Armağan'ın kendisi için de bir bardak yaptığını gören Alanson "Bu ne ya böyle tırışkadan bir şey. Acele yapmışsın" diyerek tepki gösterdi.

YAYINDAN ÇIKARILDI

Armağan'ın yaptığı işi anlatmasıyla konuşmasına devam eden usta sanatçı, "Akıllı olan önüne gelen şansı değerlendirirmiş, Arif olan o işi kendi yaratırmış. Programda bardaklarla bir adamın ne işi var? Epey de reklamını yaptı artık tamam" dedi. Armağan'ın yaptığı bardakları masanın üzerinden toplayarak geri veren Alanson "Bardak tamam artık" dedi. Şarkıcının bu hamlesi sonrası yerinden kalkan Berk Armağan ise seyircilerin arasına geri döndü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mazhar Alanson'un genç sanatçıya davranış biçimi sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Alanson için "Başkalarına saygı duymayan bir sanatçı saygı beklememeli", "Adamı sadece aşağılamak için çağırmışlar", "Alanson'un yaptığı ego, kibir ve saygısızlık" ve "Mazhar abinin bittiği andır bu" diyerek tepki gösterdi.