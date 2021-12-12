Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, direk dansı yaptığı için gelen eleştirilere fena patladı, eşinden alkışı kaptı: "Cinsellik için direğe ihtiyacım yok" MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabında direk dansı yaptığı anları paylaşınca, Alanson ve Suden takipçilerinden ağır eleştirilere maruz kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Suden'e, kocası Mazhar Alanson'dan tam destek geldi.

1 8 MFÖ grubunun önemli ismi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, kendine has tarzını sosyal medya hesabına da yansıtmayı ihmal etmiyor. Oldukça sakin ve huzurlu bir yaşam süren çiftin, mutluluklarına diyecek yok.