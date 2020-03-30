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Mazıdağı polisinden ’evde kal’ çağrısı

Mardin'in Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri ve bekçiler tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Mazıdağı polisinden ’evde kal’ çağrısı

Mardin'in Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri ve bekçiler tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Mazıdağı'nda güvenlik güçleri tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında "evde kal" çağrısı yapıldı. Vatandaşın huzur ve güvenliği için görev başında olduklarını beliren güvenlik güçleri, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görev başındayız, siz evde kalın" dedi.

Kaynak: İHA




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