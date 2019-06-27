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Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca 1-7 Temmuz 2019'da Erzurum "da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına Mazıdağı'ndan 5 sporcu katılacak. Kick boks antrenörü Ömer Ekinci, yıldızlar kategorisinde yarışacak 5 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, sporcularına güvendiğini ve Mardin'i en iyi şekilde temsil edip güzel derecelerle kente döneceklerini ifade etti.

Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Kaynak: İHA

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