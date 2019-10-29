Mazıdağı’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Dinç, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA