Mazıdağı’nda elektrik kesintisi uygulanacak
Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, trafo merkezinde yürütülecek bakım-onarım çalışması sebebiyle
13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 - 15.00 saatleri arasında Mazıdağı merkez, Karalanı, Duraklı, Gürgöze, Yukarı Konak, Kemerli ve Yeşilköy mahallerinde enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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