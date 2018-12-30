Mazideki kıyafetleri bebeklerin üzerinde yaşatıyorlar

Bursa'nın Keles ilçesinde kadınlar, diktikleri mahalli kıyafetlerle oyuncak bebekleri giydirip süslüyor. 14 kadın bir bebeği bir günde ancak giydirebiliyor. Gelin kıyafetli bebekler 70 liradan satılıyor.

Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından açılan kursta Keles bebeği kültürü yaşatılıyor. Sorgun köyünde ikamet eden Emine Çiçek (53), kursta 14 kadına ders veriyor. Hafta içi 09.00-16.00 saatleri içerisinde çalışan kadınlar için Keles bebeği gelir kapısı oldu. 21 Kasım'da başlayan kurs, 18 Ocak tarihinde sona erecek. Bir bebeğin maliyeti 40 lirayı bulurken, kadınlar 12 parça kıyafet giydirdikleri bebeği 70 liradan satıyor. 14 kadın bir bebeğin kıyafeti için bir gün boyunca uğraşıyor. Bir kişi ise bebeğin kıyafetlerini yaklaşık 10 gün içerisinde yapabiliyor. Büyük bir zahmetle yapılan el emeği bebeklere geçmişte kadınların giydiği giysiler giydiriliyor.

"100 sene önce gelinlerimiz bu kıyafetleri giyiyordu"

Bu göreneğin ninelerden kalma olduğunu ifade eden Emine Çiçek, "100 sene öncesi gelinlerimiz bu kıyafetleri giyiyordu. Ben bunu annemden öğrendim. Kurs açtık. Burada öğrencilerle beraber yapıyoruz. Bir bebeğin 12 parça malzemesi var. Boncuk, pul ve kumaşlarını alıp hepsini kendimiz yapıyoruz. İki tane dokuma tezgahımız var. Bu bebekleri hazır alıp giydiriyoruz. Bebek ve malzemeler pahalı. Bir bebek 30-40 lira civarında. Bir kişi dokumasıyla beraber 10 günde yapıyor. 14 tane öğrenci var, günde bir bebek ancak giydiriyoruz. Şu anda gelinlerimiz normal kıyafet giyiyor. Düğünlerde bazen giyen oluyor. Genelde okullarda giymek için folklor kıyafeti giyiliyor. Atalarımızın yadigârını geliştirmek istiyoruz. Bundan sonra devam edecek" dedi.

Kurs öğrencilerinden Halime Ulu ise, "İlk defa bu kursa katıldım. Bebek giydirmeyi öğrendik. Kurstan memnunuz. Vaktimizi değerlendiriyoruz. Bizim için de gelir kapısı oluyor. Kendi harçlığımızı çıkartıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA