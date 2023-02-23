Mazire Soula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mazire Soula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mazire Soula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mazire Soula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mazire Soula 6 Haziran 1998 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mazire Soula Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mazire Soula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mazire Soula'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mazire Soula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mazire Soula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mazire Soula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mazire Soula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

1 Ekim 2020 yılında USM Alger

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Cherno More

Mazire Soula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mazire Soula şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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