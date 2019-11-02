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Mazlum Kobani'nin kanlı geçmişi gün yüzüne çıktı!

Türkiye'nin kırmızı bültenler aradığı PYD elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
02 Kasım 2019 Cumartesi 15:39

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