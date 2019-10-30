Mazlum Kobani'yi soran gazeteciye Erdoğan'dan cevap gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" açıklamasını yaptı. Bir gazeteci Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatarak, "Müjde derken Mazlum Kobani'yi mi kast ediyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci sorusuna devam ederken Erdoğan, "Niye acele ediyorsun?" diyerek gazeteciyi susturdu.