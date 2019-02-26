MAZLUMDER Şube Başkanı Taş: "Hocalı Katliamı’nın hesabı 27 yıldır sorulmadı"

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Hocali Katliamı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Tüm insani değerler hiçe sayılarak, uluslar arası hukuk çiğnenerek yapılan bu katliamın hesabı, aradan 27 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorulamadı" dedi.

Taş, açıklamasında tüm dünyanın gözü önünde Hocalı'da soykırım yaşandığını ancak üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen hesabının sorulmadığını belirterek; "Ermenistan askerlerinin ve çetelerinin 25 - 26 Şubat 1992 gecesi binlerce yıldır Azeri toprağı olan Karabağ'ın Hocalı şehrine baskın yaparak, insanlar uykudayken yaptığı katliamda 600'ün üzerinde masum Azeri öldürülmüş, 500'e yakın insan yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş, bin 300'e yakın insan da tutsak edilmiş, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmıştı. Tüm insani değerler hiçe sayılarak, uluslar arası hukuk çiğnenerek yapılan bu katliamın hesabı, aradan 27 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorulamadı, katiller yakalanıp adalet önüne çıkarılamadı, kayıpların akıbeti belli olmadı, mülteci durumuna düşen Azeriler yurtlarına döndürülemedi, insanlık Hocalı'da ayaklar altına alındı. MAZLUMDER, Hocalı'da 26 Şubat 1992 gecesi yaşanan, tüm uluslar arası hukuk ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı katliamın sanıklarının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması, kayıpların akıbetlerinin belli edilmesi, yurtlarından edilen Azerilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması, Karabağ'da ki Ermeni işgalinin ortadan kaldırılması için başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere, Birleşmiş Milletleri, Rusya Federasyonunu ve insan hakları teşkilatlarını olaya sahip çıkmaya davet eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA