"Mazlumların yegane adresi Türk milletidir"

SAKARYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa inanın onun yegane adresi yüce Türk milleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.



Aydın, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Sakarya Şubesince Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Dünyasının Günümüz Meseleleri" paneline katıldı.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye müteşekkir olması gerekirken hiçbir şey yapmadığına dikkati çeken Aydın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye karşıtı konuları gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin, üçlü gönül coğrafyası olarak nitelendirilen Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlardaki soydaş ve dindaşlarla iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Aydın, "Osmanlı'nın dağılması sonrası bu coğrafyadaki sorunlar bitmedi, halen devam ediyor. Çünkü tarihten yeterince ders almadık ve tarih tekerrür etti." dedi.

Tarih bilincinin canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Aydın, Türk halkının devlet yapma, devlet kurma, devlet yönetme, yardım etme, alicenaplık özelliklerine sahip olduğunu anlattı.

Kamil Aydın, şunları söyledi:

"Bizim misyonumuz çok yüksek. Üç boyutlu bir misyonumuz var bizim. Bir, nerede olursa olsun soydaşlarımıza olan yükümlülüklerimiz gibi Karabağ'da Hocalı'da olduğu gibi. İkincisi, Türk milleti 'aman' dilenilen bir millet olmuştur. 'Ey vefalı Türk neredesin' sözü dillere pelesenk olmuş, bunu dara düşen herkes söylüyor. Üçüncüsü, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa, inanın onun yegane adresi yüce Türk milleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Aktaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde SAÜ'den Prof. Dr. Haluk Selvi ile İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlyas Topsakal da Türk dünyasında yaşanan sorunlar ve kültürel kimliğin korunmasına ilişkin konuşma yaptı.

Panele ayrıca MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA