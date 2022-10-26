Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

Milyonlarca üretici mazot ve gübre desteklerinin ne zaman ödeneceğini merak ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu konuda açıklamada bulundu. Peki Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

Döviz kurunda yaşanan yükselişle birlikte tüketici kadar zor günler geçiren üretici de devletten verilen mazot ve gübre desteğinin ne zaman verileceğini merak ediyor. Bu konuda araştırma yapanlar da internet arama motorlarında Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu.

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıklamasına göre mazot ve gübre desteğinin hafta sonuna doğru hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Kirişçi, destek ödemelerinin öne alınmasına ilişkin, "Üreticilerimizin büyük bir memnuniyeti var. Üreticiler finansman yönetiminde güçlük çeken insanlar. Ödemeyi 6 ay öne çektik. Sadece mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. İkincisi faizsiz olarak ihtiyacı olan finansman sağlanması için 100 bin liralık kredi limitini de 200 bin liraya çıkardık. Mazot ve gübre desteği hafta sonuna doğru yapılacak." dedi.

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESABA YATTI MI? GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mazot ve gübre destekleri 26 Ekim Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırılmadı. Desteklerin 29 Ekim günü hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?

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