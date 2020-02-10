MB-Bankaların ticari müşterilerden aldığı ücret ve komisyonlar sınırlandırıldı

Bankalarca ticari müşterilere "Ticari Krediler", "Dış Ticaret", "Nakit Yönetimi" ve "Ödeme Sistemleri" kategorilerinde sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretler 51 kalemle sınırlandırıldı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Bankalarca ticari müşterilere "Ticari Krediler, Dış Ticaret, Nakit Yönetimi" ve "Ödeme Sistemleri" kategorilerinde sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretler 51 kalemle sınırlandırılmıştır" denildi.

Merkez Bankası açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 3 Ekim 2014 tarihinde çıkarılan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile finansal tüketicilerden alınabilecek ücretlerin sadeleştirildiği ve fiyatlandırmada şeffaflık sağlandığı belirtildi vi "Ancak, ticari müşterilerden alınan ücretlere ilişkin sorunlar devam etmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda; bankalarca ticari müşterilere sunulacak ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve niteliklerinin, azami miktar ya da oranlarının ve bunlara ilişkin standartların belirlenerek, tahsil edilen ücretlerin daha şeffaf, anlaşılır ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak üzere düzenleme yapılması uygun görülmüştür.

"Bu amaçla, "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2020/4 Sayılı Tebliğ" yayımlanmıştır.

"Söz konusu Tebliğ ile;

"Bankalarca ticari müşterilere, Ticari Krediler, Dış Ticaret, Nakit Yönetimi ve Ödeme Sistemleri olmak üzere dört kategoride sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretler 51 ücret kalemiyle sınırlandırılmıştır.

"Bazı ücret kalemlerine niceliksel veya niteliksel sınırlamalar konulmuştur.

"Şeffaflığın sağlanması amacıyla bankalara bilgilendirme yükümlülükleri getirilmiştir.

"Tebliğde yer alan düzenlemeler, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bu tarihten önce kurulmuş sözleşmelere yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından da uygulanacaktır.

"Tebliğde sınırlanan ücretlere ilişkin tutarlar ve oranlar üst sınır niteliğinde olup, uygulanacak ücretler ve oranların rekabetçi piyasa şartları ve bankalar ile ticari müşteriler arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde belirleneceği tabiidir.

"Ayrıca, 2006/1 Sayılı Bankamız Tebliğinin 1 Mart 2020 tarihinde yürürlükten kaldırılarak , bu Tebliğ yerine, "Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında 2020/3 Sayılı Tebliğ'in yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

"2020/3 sayılı Tebliğ ile, yürürlükten kaldırılan Tebliğin faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler haricindeki hükümleri genel itibarıyla korunmuş olup, BDDK düzenlemeleri ve uluslararası faizsiz finans ilke ve esasları göz önüne alınarak, katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma oranları hususunda değişiklik yapılmıştır."

Kaynak: DHA