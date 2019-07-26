MB III: Enflasyon Raporu toplantısı 31 Temmuz'da

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun kamuoyuna sunumu için bilgilendirme toplantısını 31 Temmuz'da Ankara'da düzenleyecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "'Enflasyon Raporu 2019-III" 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayımlanacak olup Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

DHA