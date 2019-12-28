MB kredi kartı aylık azami faiz oranlarını 0.2 puan düşürdü

Merkez Bankası, yılık ilk çeyreği için, kredi kartlarında aylık "azami faiz oranlarını" 0.2 puan indirimle, 2019'un dördüncü çeyreğinde uygulanan yüzde 1.60 düzeyinden, yüzde 1.40'a düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemler için aylık "azami gecikme faiz oranı" yüzde 2.0 düzeyinden, 0.3 puan indirimle yüzde 1.70'e düşürüldü.

Yeni yılın ilk çeyreği için, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28'den, yüzde 1.12'ye, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'den, yüzde 1.42'ye düşürüldü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin, bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak, kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" önerisi de yinelendi.

Kaynak: DHA