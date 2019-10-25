MB rezervleri yüzde 0.4 azalarak 101.1 milyar dolara indi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalarak 101.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0.8 azalarak 73.8 milyar dolara indi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0.6 artarak 25.9 milyar dolara yükseldi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.8 azaldı ve 16.7 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 11.9 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizlerden oluştu. Merkez Bankası'nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükleri, 18.3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 13.5 milyar doları 1 ay vadeli oldu.

Koşula bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.8 azalarak 35.1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA