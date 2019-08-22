MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 338.8 milyar dolar

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Haziran sonunda 338.8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Haziran sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.45artışla 239.4 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 3.2 düşüşle 578.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

"Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 96.3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.3 artışla 93.4 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8.5 artışla 48.5 milyar dolara yükseldi.

"Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.4 düşüşle 131.4 milyar dolara geriledi.

"Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 135.3 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.9 azalışla 28.8 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) stoku yüzde 20.9 azalışla 14.6 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku yüzde 3.5 artışla 49.9 milyar dolara yükseldi.

"Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.7 azalarak 311.4 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.7 artarak 33.2 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 2.5 düşüşle 13.7 milyar dolara geriledi.

"Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7.4 azalarak 75,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.4 azalarak 102.7 milyar dolara geriledi."

DHA