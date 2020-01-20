MB - Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 347 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 369.3 milyar dolardan, Kasım sonunda 347 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA